Motta, l’opera provvisoria "Unica soluzione possibile Fine lavori entro l’anno"

di Chiara Caravelli

Quattro milioni per una struttura che potrà durare fino a sei anni. È quanto ha messo sul piatto la Città metropolitana per il collegamento temporaneo tra Budrio e Molinella in sostituzione del ponte della Motta, crollato nelle settimane scorse a seguito dell’esondazione del fiume Idice. Una soluzione che ha soddisfatto il primo cittadino di Molinella, Dario Mantovani.

Sindaco Mantovani, quali sono i tempi per la realizzazione dell’opera?

"Ci auguriamo i più brevi possibili. I lavori devono andare di pari passo con il ripristino dell’argine dell’Idice, ma per una parte i due interventi saranno sovrapponibili. Parliamo di mesi, l’auspicio è quello di portare a termine la struttura entro la fine dell’anno. Credo che già dalla prossima settimana ci saranno delle alternative progettuali".

Si era parlato anche di un ponte Bailey.

"Sì e voglio in primis ringraziare il Ministero per l’interessamento, ma non era una soluzione adatta al nostro caso. Abbiamo bisogno di una struttura che presupponga il doppio senso di marcia e che non presenti restrizioni per il passaggio di mezzi pesanti. In quest’ultimo caso mi riferisco a tutti quei veicoli che hanno a che fare con l’industria elettromeccanica e di condizionamento presenti a Molinella. La scelta della struttura non riguarda solo la viabilità, poiché dobbiamo risolvere anche un problema di tenuta del tessuto economico del territorio".

Il tema del ripristino della viabilità è centrale anche in vista della riapertura delle scuole.

"Indubbiamente, anche se riguarda più che altro i ragazzi di medie e superiori. Oltre a questo, un altro nodo è legato all’ospedale perché quella è la via più veloce che un’ambulanza può percorrere per muoversi tra Molinella e Budrio. Prima completeremo i lavori, prima garantiremo ai cittadini una soluzione valida in attesa della costruzione del ponte definitivo".