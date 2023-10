Musica dal mondo, ecco il gran finale

È stato il luogo per eccellenza della world music, Piazza Lucio Dalla, grazie alla ricca programmazione del Festival DiMondi che ha portato a Bologna nei mesi estivi nomi storici della tradizione cubana come Eliades Ochoa e musicisti tuareg africani come gli Etran de L’Air. Per festeggiare la chiusura della rassegna è stato allestito, da domani a domenica, in parallelo al Finger Food Festival, un cartellone di concerti molto diversi tra loro, in bilico tra le espressione artistiche di generazioni differenti di bolognesi e realtà che arrivano dai paesi latini, sia europei che americani. Ingresso gratuito. Si inizia domani alle 21 con gli Skiantos che, guidati adesso, dopo la scomparsa del cantante Roberto ‘Freak’ Antoni, dallo storico chitarrista e fondatore Dandy Bestia, continuano a proporre a un pubblico di tutte le età i brani di un repertorio, quello del rock demenziale, da Sono un ribelle mamma a Karabigniere Blues, che, nato sulle barricate del 77, è diventato un classico. Inventori della via italiana al punk, in chiave molto più ironica di quello che avveniva negli stessi anni in Inghilterra, vivono adesso una seconda giovinezza, in attesa che esca un album di inediti al quale lavorano da molto tempo.

Si prosegue il 7 ottobre con due spettacoli. Nel primo, alle 19.30 salirà sul palco il cantante spagnolo Muerdo che arriva a Bologna con il suo tour 10 anni di Fiori, Vento e Fuoco, che è anche il titolo del suo prossimo disco sul quale si basa il concerto. Attesissimi, alle 21.30, i Rumba de Bodas, sicuramente la band pop bolognese di maggior respiro internazionale, grazie a una miscela di funky, soul e soprattutto afro beat, il rimo nato in Nigeria e reso famoso da Fela Kuti, che la band interpreta per un pubblico cosmopolita. Come quello che la applaude da anni in festival come la Seoul Music Week, dove hanno tenuto un concerto tutto esaurito. Noti anche per essere il gruppo nel quale cantava, prima di dedicarsi alla carriera di attrice, Matilda De Angelis, portano a DiMondi le canzoni del nuovo lavoro, Yen Ko, espressione del Ghana che può essere tradotta con Andiamo! Il giorno successivo, 8 ottobre (alle 20), gran finale con il primo concerto italiano degli Onda Vaga, band metà argentina metà uruguaiana, molto amata da Manu Chau, che li ha voluti in apertura del suo spettacolo a Buenos Aires. Nominati agli MTV Latinoamérica, nel 2023, hanno pubblicato il loro settimo album, El calor e intrapreso un lungo tour che, prima di arrivare in America Latina, toccherà Bologna .

Pierfrancesco Pacoda