Nasce la lista ’Saliera per Pianoro’. Sedici nomi per Vecchiettini

È nata ’Saliera per Pianoro’, lista a sostegno del candidato sindaco Luca Vecchiettini che verrà presentata oggi. Nove donne, sette uomini: sedici nomi per la lista di Simonetta Saliera. Il simbolo? Un rametto di quercia con tre ghiande, raffigurativo della tenacia dei pianoresi. "Pianoro deve tornare a essere il Comune di cui essere orgogliosi - spiega la Saliera -. Siamo una comunità di persone diverse per età, provenienza politica, culturale, professione e lavoro, ma uniti dall’impegno di riavvicinare il Comune e la politica ai pianoresi".

Scorrendo l’elenco si trovano i nomi di: Roberto Nannetti, il ’tuttofare’ di Pianoro, William Vivarelli, fotografo di fama, amante della natura, per molto tempo delegato Lipu di Pianoro e che ha collaborato con il Centro Anfibi di Pianoro attraverso l’associazione ArTe, Pier Damiano D’Ignazio, esperto di marketing e comunicazione di livello internazionale, Roberto Bartolini, giornalista con una lunga esperienza nell’editoriale legata al mondo agricolo, Fabrizia Mordacci, da sempre impegnata al sostegno delle famiglie sotto soglia di povertà e di minori soli in collaborazione con Unicef, Gianni Graziano, agricoltore poi fruttivendolo e poi autista di scuolabus, Alessia Bottoni, laureata e mamma full time poliglotta, Monica Bacci, medico, esperta di problemi cognitivi degli anziani dal 2009 presidente dell’Associazione "Non perdiamo la testa", Giuliana Nervuti, infermiera all’Istituto Ortopedico Rizzoli, già attiva nella Fondazione Gimbe.

Tra i candidati più giovani c’è Lorenzo Benigno che si occupa di Filosofia Morale all’Università di Bologna, titoli di studio e riconoscimenti in Italia e all’estero, dall’Università arriva anche Silvia Neri, studentessa e rappresentante studentesca all’Alma Mater, volontaria dell’associazione Parco Museale della Val di Zena. Tra chi ha già dedicato una vita al lavoro, invece, ci sono Lucia Anna Di Filippo, pensionata, con alle spalle una lunga esperienza da dipendente comunale a Pianoro, da anni attiva in un’associazione di volontariato di Pianoro che si occupa di insegnare l’italiano agli stranieri e Anna Maria Bonarelli pensionata, già manager e negoziante, mentre arriva dal mondo della scuola Linda Monti, insegnante di scuola primaria. In lista c’è anche Matteo Gatti, libero professionista, già candidato sindaco a Pianoro nel 2014 e consigliere comunale fino al 2019.