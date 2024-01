Nascondono hashish, ecstasy e ketamina in casa, due spacciatori arrestati

San Lazzaro di Savena (Bologna), 15 gennaio 2024 - Hashish, marijuana, ecstasy, ketamina e denaro contante. È solo parte di quello che i carabinieri della compagnia di San Lazzaro hanno trovato durante una perquisizione nelle case di un ventitreenne e di una quarantatreenne, entrambi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, mentre la donna anche di possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

Il controllo, avvenuto nella notte di venerdì 12 gennaio, è avvenuto perché i carabinieri durante una perlustrazione delle vie della città si sono insospettiti in quanto in via Bellaria hanno visto un'auto ferma in un parcheggio con un uomo e una donna all'interno. Quando i militari si sono avvicinati alla vettura hanno avvertito un forte odore di hashish, motivo per cui hanno deciso di perquisire le due persone a bordo, che sono subito apparse agitate e preoccupate.

All’interno della borsa della donna, i militari hanno trovato due panetti di hashish di circa 200 grammi e un tirapugni nero in metallo, mentre il ragazzo in un primo momento è risultato negativo al controllo, ma poi, portato negli uffici del Radiomobile, è stato trovato in possesso di 1190 euro, in banconote di vario taglio nascoste negli slip. I militari dell'Arma hanno così controllato anche il cellulare della donna e dalle conversazioni di una chat è emersa chiaramente l'attività di spaccio tenuta dall'uomo. I carabinieri hanno così perquisito le case del ventitreenne e della quarantatreenne.

Nel primo caso sono stati trovati 20 grammi di hashish, cinque grammi di mdma, un bilancino elettronico di precisione, un paio di forbici, un punteruolo in acciaio e due coltelli da cucina, tutti con frammenti di hashish attaccati. Oltre alla droga, il ventitreenne nascondeva anche 680 euro in contanti. A casa della donna i militari hanno sequestrato trenta grammi di marijuana, quattro grammi di hashish, sei grammi di ketamina, due bilancini elettronici di precisione e un coltello, tutti con frammenti di hashish attaccati. All’interno di un barattolo la quarantatreenne nascondeva 145 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Nel corso delle perquisizioni, mentre la donna si è dimostrata collaborativa nei confronti dei militari, l’uomo li ha più volte minacciati e ingiuriati, proferendo nei loro confronti frasi offensive e provocatorie. I due, originari di Bologna e incensurati, sono stati arrestati e portati in carcere.