Nei ’Classici’ d’ateneo tra corpo e cervello con Vallortigara

’Classici antichi e nuovi: i saperi dell’Alma Mater’, la nuova rassegna di eventi organizzata dall’Ateneo, è arrivata al secondo appuntamento, chiudendo di fatto la parte ’primaverile’ degli appuntamenti che poi riprenderanno a ottobre.

Domani sera intanto, alle 20,30 al Damslab di piazzetta Pasolini protagonista dell’incontro sarà ’Il triangolo dell’individualità: corpo, cervello e coscienza’ a cura dei Dipartimenti di Scienze biomediche e neuromotorie e di Filosofia. Molto nutrito il numero degli esperti delle varie discipline che partecipano all’incontro, da Francesco Bianchini, a Francesca Bisulli, da Rossella Breveglieri, a Marco Menchetti, Claudio Paolucci, Matteo Santarelli, tanto per citarne solo alcuni. Ospite d’onore della serata sarà Giorgio Vallortigara (nella foto), neuroscienziato, primo a fornire prove sulla lateralizzazione funzionale nel cervello degli uccelli. Molti suoi articoli sono stati pubblicati su Nature, Science, PNAS e Current Biology. Si è dedicato in modo particolare cognizione numerica e alla predisposizione al riconoscimento di agenti animati in vari modelli animali. Prenotazione obbligatoria su https://eventi.unibo.it/classici-antichi-nuovi.