Nei playoff è subito grande Viadana . Colorno travolto, ora il Valorugby

Il Viadana approccia da corazzata i playoff di Serie A Elite e domina dal calcio d’inizio Colorno nella prima giornata del triangolare delle semifinali scudetto. In questo modo i mantovani, primi anche alla fine della stagione regolare, si giocheranno la finale per il tricolore allo Zaffanella l’11 maggio con il Valorugby. In meta Locatelli, Baronio, Luccardi e Denti, senza dimenticare il sempre preciso piede di Martin Roger.

VIADANA-COLORNO 33-10 (22-3). A.L.M.