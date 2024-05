Nelle vetrine c’è aria di Europa. Tante bandiere in bella vista fino all’ultima corsa rossoblù

C’è un’altra bandiera che sventola in questi giorni in città. Non solo i colori rossoblù, ma anche il blu più amato dai tifosi, con al centro una corona di stelle. É la bandiera dell’Europa, il vessillo della Champions League. Nelle ore della grande festa cittadina per il Bologna– e in attesa dell’ultima gara contro il Genoa che sancirà la classifica definitiva – nei negozi che in questi mesi hanno accompagnato la cavalcata del Bologna si respira ormai aria di trasferte europee. Non poteva che essere così, ad esempio, nella sede di un’agenzia come Petroniana Viaggi, in via del Monte: come si vede in foto, l’aria di festa, fra gargliardetti, zaini e magliette in vetrina è decisamente palpabile. Restando in tema di viaggi, anche KC Travel di via Morgagni ha reso omaggio in queste ora ai successi del club di Saputo: in vetrina, infatti, sono schierate le sagome di alcuni protagonisti di questa straordinaria stagione. Dal portiere Skorupski al bomber trascinatore Riccardo Orsolini, senza tralasciare un altro giocatore simbolo di questa annata: Joshua Zirkzee.

Ma sono tante, tantissime, le attività commerciali che in queste settimane hanno progressivamente aderito alla campagna lanciata da Confcommercio Ascom e sostenuta dal Carlino per stare vicini alla squadra di Thiago Motta. Ecco, come pubblichiamo oggi, ad esempio l’edicola Giulia Sas di Paolo Laterza in via dei Mille. In foto, davanti alla porta dell’esercizio colorato di rosso e blu, c’è Giacomo Calzolari, nato nel 1964 e battezzato Giacomo in onore di Bulgarelli, capitano del Bologna dello scudetto. Entusiasmo contagioso anche al Mi Ti Caffè di Zola Predosa, addobbato con i risultati del Bologna pubblicati sulle pagine del nostro quotidiano.

E mentre restano illuminati con i colori della squadra tanti luoghi simbolo della città, il campionato è ormai agli sgoccioli. Ma c’è ancora un po’ di tempo per prendere parte all’iniziativa. Come sempre, basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine, si trova inoltre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.