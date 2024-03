Neolaureati premiati. Le borse di studio sono 50

La Banca di Bologna ha consegna 50 borse di studio ad altrettanti neolaureati nell’anno accademico 2022-2023. La cerimonia presso la sala convegni di Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi dove il presidente, Enzo Mengoli, ha consegnato 50 borse di studio a giovani neolaureate/i figli o nipoti di soci. Gli iscritti al bando sono stati circa un centinaio e 50 di loro hanno ricevuto per merito borse di studio da 500 o 700 euro.

Già nello scorso ottobre sono stati premiati dalla Banca altrettanti studenti diplomati con borse di studio, destinate sempre a figli e nipoti dei soci, con l’obiettivo di sostenerli nel proseguimento degli studi universitari. Da oltre dieci anni la Banca riconosce ai giovani i risultati ottenuti negli studi e mediamente eroga 200 borse di studio all’anno legate sia allo studio che allo sport. Le novità dell’anno in corso sono sia le borse di studio per figli e nipoti dei soci laureati nel 2023, sia borse di studio per dottorati dell’Università di Bologna, in consegna a primavera per progetti che evidenziano un potenziale impatto sociale sul territorio. "L’impegno verso il mondo dei ragazzi attraverso il sostegno delle borse di studio – sottolinea il presidente – rappresenta un contributo e uno stimolo per far crescere giovani talenti e futuri imprenditori che possano portare valore al nostro territorio. E grande attenzione verso il mondo dei soci che oggi sono oltre 15.000".