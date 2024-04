Nodo di Rastignano. Finito in una notte il varo del ponte

Corrono spediti i lavori al Nodo di Rastignano, a Pianoro. Anche il varo della seconda campata del nuovo viadotto di Rastignano, sulla via Andrea Costa, opera cardine dei lavori del Lotto 2 del Nodo, è stato realizzato in una sola notte. Lo comunica l’ente competente, ovvero Città Metropolitana: "Pertanto non saranno necessarie altre chiusure della pianorese via Andrea Costa tra il civico 2A e il civico 24, come inizialmente previsto in via precauzionale. Le prossime operazioni sul viadotto, ovvero lo smontaggio dell’avambecco reticolare in testa al ponte, che è una struttura provvisoria, ed il montaggio delle due campate rimanenti a monte, avverranno dall’interno del cantiere, senza necessità di chiusure della Futa".