"Noi rimediamo ai loro danni"

"Le polemiche di Bonaccini tradiscono la malafede del Pd". Ribatte al presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alle europee Galeazzo Bignami (foto), viceministro Infrastrutture e Trasporti. Ieri Bonaccini aveva criticato le modalità con cui il Governo dovrebbe rimborsare i cittadini, ma Bignami torna a puntare sul confronto col terremoto del 2012. "Avevano chiesto di risarcire il 100% come il sisma. Lo stiamo facendo e facciamo anche di più, indennizzando anche i beni mobili, cosa che la sinistra non ha fatto per il sisma e neanche per le numerose alluvioni occorse in Emilia e Romagna a causa del dissesto idrografico a cui Schlein e compagni hanno condannato la nostra regione. Fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, sciacallaggio puro. Rimaniamo noi a risolvere i problemi creati da loro".