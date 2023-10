Notte delle streghe. Giochi, musica e dolcetti

Halloween è la notte più magica e paurosa dell’anno. A Calderara di Reno è in arrivo una nuova edizione di ‘La città infesta Halloween!’, dove i bambini travestiti e truccati saranno i protagonisti al grido di ‘Dolcetto o scherzetto?’. L’Halloween on the road 2023 si svolgerà davanti alla Casa della Cultura ‘Italo Calvino’, con giochi, laboratori e tanto altro, martedì a partire dalle 16.30 con giochi, mostri e streghette e riti magici anti-paura.

Dalle ore 19 la

premiazione delle squadre del gioco Halloween Memory Hunt

mentre dalle 19,15 va in scena la danza del fuoco, un rito scaramantico portafortuna con la Strega Esmeralda.

Organizza il Centro Sociale Bacchi aps (per info 348.1721714).