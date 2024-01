Novità per passaporti, licenze e porto d’armi. Indirizzi mail e telefoni per le informazioni

Da domani, l’Ufficio relazioni con il pubblico della polizia diventa telematico e telefonico. Il servizio finora reso tramite front office fisico sarà svolto attraverso posta elettronica e telefono. Per contattare l’Area Amministrativa (licenze, passaporti, armi) si potrà scrivere all’indirizzo dipps114.00n0@pecps.poliziadistato.it o telefonare allo 051/6401812; per l’area Immigrazione la pec è dipps114.00p0@pecps.poliziadistato.it mentre il numero è lo 051/6401914. Per altre necessità: dipps114.0000@pecps.poliziadistato.it o 051/6401900 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).