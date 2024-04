Novità sul pagamento della Tari: la tassa sui rifiuti ora si versa in due rate

Novità in arrivo a San Giovanni in Persiceto per quanto riguarda il pagamento della Tari, la tariffa sui rifiuti che finanzia la raccolta e lo smaltimento. Quest’anno la Tari, segnala l’Amministrazione comunale, verrà riscossa attraverso due emissioni di bollettini, ciascuna emissione con scadenza unica. Nei prossimi giorni i cittadini interessati al pagamento di questo servizio gestito da Geovest riceveranno per posta la fattura relativa alla prima rata di acconto, da pagare entro il 31 maggio. L’importo dovuto per il 2024 viene determinato secondo alcune modalità. La prima rata di acconto, con scadenza appunto alla fine di maggio, è stata calcolata considerando la situazione dell’utenza al momento dell’emissione e applicando il 50% delle quote tariffarie dell’anno 2023. Ed è comprensiva di conguagli e servizi a pagamento relativi all’anno scorso, Mentre la seconda rata sarà inviata ad ottobre con scadenza il 30 novembre; l’importo verrà calcolato considerando la situazione dell’utenza al momento dell’emissione, applicando le tariffe che saranno deliberate a breve per il 2024, al netto della quota relativa all’anno in corso già tariffata nella prima rata.

La Tari tiene conto della superficie dell’immobile, del numero di componenti nel caso di utenza domestica, della tipologia di attività nel caso di utenza non domestica e dei contenitori e bidoni in dotazione. Gli svuotamenti minimi compresi per l’anno in corso sono gli stessi del 2023 e sono indicati nel dettaglio della fattura. Per ulteriori informazioni si può consultare il ‘Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti’ che si può trovare on line sul sito internet del Comune di Persiceto; oppure si può contattare direttamente Geovest via mail scrivendo a info@geovest.it o chiamando il numero verde 800.276650.