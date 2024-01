Nuova corsa per gli studenti

Per gli studenti al via la nuova linea diretta da Galliera antica a Cento. Parte infatti oggi la sperimentazione di una nuova corsa diretta della mattina da Galliera località antica, la frazione più lontana dal capoluogo San Venanzio, verso Cento, pensata per garantire un collegamento diretto per oltre 60 potenziali studenti delle scuole superiori residenti nel comune. "Il duplice vantaggio – illustra il sindaco Stefano Zanni – è che ora i ragazzi di Galliera antica potranno prendere direttamente l’autobus senza doversi recare prima a San Venanzio, oltre al fatto che il tragitto si accorcia e quindi anche i tempi". Per il ritorno, prosegue Zanni, "invece si potranno continuare a utilizzare le corse già previste, che prevedono coincidenze: ma questa nuova corsa, di fatto, rafforza ed ottimizza tali corse creando nuova platea di utilizzatori". I costi saranno sostenuti in parte da Città Metropolitana, mentre per la compartecipazione comunale l’assessore al Bilancio Diego Baccilieri assicura che le risorse non mancheranno.

z. p.