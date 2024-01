Nuova Porrettana, slittano le limitazioni al traffico

La pioggia e il terreno pesante hanno rallentato, ieri mattina, l’entrata in vigore delle limitazioni e variazioni di circolazione connesse all’ultima fase del cantiere dello stralcio nord della Nuova Porrettana, nel centro di Casalecchio. Nessuna congestione di traffico per ora in particolare nella bretella di raccordo con la tangenziale in direzione Bologna dov’è previsto, nel tratto compreso tra la rotatoria Biagi e i 200 metri lungo la bretella in direzione dell’asse attrezzato la chiusura della corsia sul lato destro, con il traffico canalizzato a sinistra. Gli accantieramenti per ulteriori lavori comporteranno modifiche alla circolazione e alla sosta in particolare nell’area tra via Martiri della Libertà, via Volta e via Marconi. In particolare nel tratto compreso tra via Volta e via Marconi verrà ristretto alla sola corsia di marcia sinistra. La circolazione nel comparto subirà modifiche con l’inversione del senso di marcia di via Volta e la soppressione della corsia preferenziale di via Marconi, che sarà aperta a tutto il traffico veicolare. All’intersezione fra via Martiri e via Marconi, l’unica corsia rimasta vedrà l’obbligo di svolta a destra per fluidificare la circolazione nell’area di intersezione. Per dirigersi quindi verso Ronzani-San Biagio si dovrà percorre via Carducci per poi svoltare a destra in via Marconi ed infine a sinistra verso via Ronzani.