Nuove luci nelle scuole e pompa di calore al comando di polizia locale

Negli ultimi mesi a San Giovanni in Persiceto sono stati rinnovati gli impianti di illuminazione nelle scuole del territorio e nella sede della polizia locale di via Cappuccini. Interventi che porteranno risparmi energetici fino al 50%. Lo segnala l’amministrazione comunale. Grazie infatti alla partecipazione al bando ministeriale "CSE - Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica", il Comune di Persiceto ha ottenuto un finanziamento di quasi 440.000 euro per interventi di efficientamento energetico su cinque edifici pubblici. Per quanto riguarda le scuole primarie, alla "Gandolfi" nella frazione di San Matteo della Decima sono stati effettuati lavori per 104.332,08 euro; mentre nelle "Romagnoli" è stato effettuato un intervento per 69.538,77 euro. Per quanto concerne invece le scuole secondarie di primo grado, alla "Mameli" sono stati investiti 112.887,32 euro e alla "Mezzacasa", di San Matteo della Decima, 59.979,82 euro. Nella sede della polizia locale, infine, l’intervento ha comportato un investimento di 91.554,50 euro.

"I finanziamenti – spiega il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti (nella foto) – hanno coperto totalmente i lavori di relamping, ovvero sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi prodotti dotati di tecnologia a led; è stata inoltre installata una nuova pompa di calore a servizio della centrale operativa della polizia locale". E il primo cittadino aggiunge: "Entrambe le tipologie di intervento porteranno benefici sia dal punto di vista delle prestazioni di potenza richieste dall’impianto sia dal punto di vista del risparmio energetico. Per quanto riguarda il relamping è stata stimata una riduzione potenziale dei consumi di illuminazione negli edifici pubblici interessati al riammodernamento energetico fino al 50%".

p. l. t.