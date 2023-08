Nuovi infissi per il municipio "L’ambiente è tra le priorità"

Il Comune di Malalbergo diventa sostenibile grazie ai fondi del Pnrr. L’Amministrazione ha infatti ottenuto un finanziamento di 130mila euro a copertura totale del costo di sostituzione di tutti gli infissi del palazzo municipale. Gli attuali infissi risalgono agli anni ‘80 e hanno un’elevata dispersione termica sia in estate sia in inverno. "Abbiamo partecipato a un bando specifico per il risparmio energetico e ci sono stati riconosciuti questi fondi. Il risparmio stimato su riscaldamento ed affrescamento dopo la sostituzione è di circa il 60 per cento rispetto agli attuali consumi – dichiarano dall’Amministrazione –. Ringraziamo l’ufficio tecnico comunale che ha già presentato quindici richieste di finanziamento nell’ultimo anno. Non perdiamo nessuna occasione, anche se spesso i fondi non si ottengono perché vengono privilegiati comuni con elevati indicatori di fragilità e vulnerabilità socio-economica, che noi non abbiamo. Continueremo a partecipare a tutti i bandi, soprattutto per il risparmio energetico in scuole e impianti sportivi. Il rammarico è che nei fondi Pnrr non si finanziano gli interventi ai cimiteri e la manutenzione straordinaria delle strade".

Nel dettaglio, si tratta di una linea di finanziamento ai Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica da parte del Ministero della Transizione ecologica. Sono cinquanta gli infissi da sostituire nel palazzo. "Sono molto soddisfatta di aver ottenuto questo finanziamento pubblico – sottolinea il sindaco Monia Giovannini –. Realizzare opere pubbliche senza ricorrere all’indebitamento è una priorità, come quella di salvaguardare l’ambiente con energie rinnovabili e alleggerimento della spesa corrente legata alle utenze! Tutto questo significa investire con lungimiranza e per il bene del comune".