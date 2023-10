Nuovi kit per la raccolta differenziata a Malalbergo: incontri pubblici

In arrivo i kit per la nuova differenziata. Dal 23 ottobre inizia la distribuzione delle nuove dotazioni. Dal 15 novembre inizierà la collocazione progressiva sul territorio dei cassonetti Smarty per la raccolta del rifiuto indifferenziato, apribili con la Carta Smeraldo. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è lunedì, 9 ottobre nella sala Zucchini di Malalbergo, in piazza Caduti della Resistenza. Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021.

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno il territorio di Malalbergo a partire da metà ottobre. L’organizzazione rimarrà fondata sulle Isole Ecologiche di Base, con cassonetti stradali, e il porta a porta nelle zone artigianali e alcune zone residenziali fuori dal centro abitato. Oltre alla Carta Smeraldo, che sarà indispensabile per aprire il nuovo cassonetto dell’indifferenziato, nella raccolta differenziata saranno introdotte alcune novità: sfalci e ramaglie dovranno essere separati dall’organico (sono previsti 87 contenitori dedicati); le lattine andranno conferite insieme alla plastica e non più con il vetro.