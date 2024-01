Nuovi premi internazionali per l’artista Corrado Avanzi

Nuove soddisfazioni per l’artista Corrado Avanzi di Castel San Pietro Terme, con il conferimento del Premio Miami e del Premio Jacopo da Ponte, entrambi assegnati nell’ambito dell’attività di Spoleto Arte, istituzione culturale presieduta da Salvo Nugnes e coordinata da Vittorio Sgarbi. Il premio Miami è legato all’evento internazionale d’arte figurativa contemporanea organizzato nell’omonima città della Florida, al quale Avanzi partecipa, insieme a numerosi altri artisti, con la video-proiezione di tre sue opere, che sono tuttora esposte a Milano, nell’ambito della Biennale Milano - International Art Meeting 23-24 novembre 2023 (con apertura mostra prorogata al 2 febbraio). Il premio Jacopo da Ponte gli è invece stato conferito per lo spessore della sua arte e della sua ricerca stilistica, caratterizzate in particolare dall’originale tecnica di dipinto a smalto su faesite e dal tema dell’evoluzione della terra, dalla sua creazione nel ribollire del magma, fino agli odierni tsunami, provocati dai cambiamenti climatici. Altra soddisfazione è stata la visita di Salvo Nugnes, presidente di Spoleto Arte, nonché noto curatore d’arte, scrittore e reporter, che ha voluto complimentarsi personalmente con lui. Con i due premi appena conferiti, arriva così a 20 il numero dei riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti fino ad ora dall’artista.