Nuovo piano di protezione civile. Tre incontri con la cittadinanza

Via libera al nuovo Piano di Protezione civile di Persiceto. "Circa un anno fa – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - il nostro territorio si è trovato, come tanti altri, a dover affrontare l’emergenza alluvione. Allora era operativo il vecchio Piano di Protezione civile che ora è stato aggiornato e considera altre gravi situazioni che si possono verificare. Recentemente, in consiglio comunale è stato infatti approvato il nuovo Piano". Pellegatti si riferisce a eventi come le pandemie, incidenti di alta rilevanza, rischio chimico. Sono state rivisitate poi le voci terremoto, alluvioni, eventi avversi meteo.

"Abbiamo pensato – continua il primo cittadino – alle persone sole, fragili, isolate che abitano in zone ritenute a rischio. Persone che adesso sono monitorate attraverso gli appositi servizi comunali". In sostanza, in condizioni di criticità elevata - fase di allarme – allerta rossa -, il primo cittadino ha il compito di aprire il Centro operativo comunale, composto da un’area strategica e da una sala operativa e segue il nuovo Piano. L’area strategica è preposta a prendere decisioni, mentre la sala operativa svolge invece funzioni di supporto: attua le decisioni, cura i collegamenti. Il Coc può essere istituito anche in occasione di eventi che attirano un alto flusso di persone. Per illustrare meglio e in dettaglio il nuovo Piano sono stati programmati tre incontri di presentazione ai cittadini che si terranno tutti alle 19: giovedì 16 maggio nella sala del consiglio comunale; martedì 21 maggio nella sala del centro civico di Decima e martedì 28 maggio nella sala parrocchiale a Le Budrie. Il nuovo Piano è pubblicato sul sito web del Comune.

