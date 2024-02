Officina Roversi: musica e fumetto

Primo appuntamento con la rassegna ’Fare musica a Bologna’ organizzata dall’Officina Roversi,che ha come obiettivo non solo di divulgare le opere e il pensiero di Roberto Roversi, ma anche di proporsi come luogo di pratiche creative. Questa rassegna, che prosegue fino ad aprile, è la prima messa in campo (poi si passerà ad esempio a ’Voci dalla città’). L’appuntamento è oggi alle 16,30 a Dumbo con ’Musica e fumetto. L’immagine del suono’. Pierfrancesco Pacoda sarà in dialogo con Igort. La prossima data in calendario è il 9 febbraio con ’Bologna città dei festival’, con Maddalena Da Lisca, Marco Ligurgo e Federico Mutti.