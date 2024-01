Oggi e domani in Fiera. Torna l’expo Marca. È la più grande di sempre

È tutto pronto per la ventesima edizione di Marca, il salone dedicato ai prodotti a marchio del distributore che si terrà oggi e domani in Fiera. Quest’anno sarà la più grande di sempre con oltre 1.100 espositori, 24 insegne della grande distribuzione divise in sette padiglioni e 26.000 metri quadrati. Se il settore food mantiene il proprio ruolo di rilievo, con più di 800 aziende che porteranno novità e prodotti di tendenza, il non food si conferma, con 200 espositori presenti, come segmento di grande interesse. Si amplia in quest’area il paniere dei prodotti per la cura della casa, la cura della persona, il fai-da-te e bricolage, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza e della sostenibilità, mentre aumentano di pari passo le soluzioni legate al packaging, ai servizi e alla logistica nell’area Marca Tech, con circa 100 espositori. A Marca by BolognaFiere sarà presente con uno stand anche il ministero dell’Agricoltura, mentre la Camera di commercio di Bologna sarà protagonista di una collettiva con 10 imprese del territorio. "Marca by BolognaFiere non solo è il primo appuntamento fieristico del nuovo anno, ma è anche una delle fiere dirette che ci dà maggiori soddisfazioni. Marca in questi 20 anni ha saputo interpretare i bisogni della distribuzione moderna organizzata, diventando l’appuntamento imprescindibile per produttori e buyer di prodotti food e non food a marchio del distributore. Due giornate di business frenetico che spesso riescono a far realizzare il salto dimensionale a molte aziende del made in Italy", spiega l’amministratore delegato di BolognaFiere, Antonio Bruzzone. La kermesse si apre il oggi alle 10.30 con il convegno inaugurale promosso da Adm, a cura di The European House-Ambrosetti ’Marca del distributore e made in Italy: il ruolo della distribuzione moderna’. Passando poi al settore agroalimentare, saper valorizzare la filiera italiana anche attraverso la Marca del Distributore, oltre a saper coniugare l’origine dei prodotti con la convenienza per i consumatori, è fondamentale. Questo è l’impegno di Conserve Italia, gruppo cooperativo agroalimentare dei marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, che sarà a Marca sia domani che dopodomani. "L’inflazione ha generato importanti aumenti a valore delle vendite a fronte di una contrazione dei consumi dovuta alla riduzione del potere d’acquisto delle famiglie", spiega Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia. Cresce "Il valore degli scaffali dedicati alla Marca del Distributore, dove nell’ultimo anno abbiamo registrato un aumento del 7,1% a valore nel mercato interno - aggiunge Andrea Colombo, direttore commerciale Italia di Conserve Italia - nonostante nel 2023, anche a causa di condizioni meteo avverse, abbiamo registrato notevoli difficoltà".