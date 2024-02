Oltre 3,5 milioni per i Tecnopoli

Oltre 3,5 milioni per ampliare le infrastrutture del Tecnopolo di Bologna Cnr e per quelli di Ferrara e Ozzano. Partono i primi tre progetti finanziati dalla Regione, che ha stanziato quasi 29 milioni per il potenziamento dei Tecnopoli, da Piacenza a Rimini, col programma Fesr 2021-2027. Ventidue milioni per infrastrutture e 6,7 per efficientamento energetico. "Cresce la nostra capacità di affrontare le sfide della ricerca", affermano gli assessori regionali Vincenzo Colla e Paola Salomoni (foto).