Omicidio di via Piave, il questore ringrazia gli agenti

Il 4 settembre, in via Piave, erano intervenuti per primi. E subito erano riusciti, ascoltando i testimoni, a individuare e arrestare il giovanissimo assassino del sedicenne Fallou Sall, che dopo l’omicidio era tornato a casa. Lunedì mattina, il questore Antonio Sbordone ha voluto incontrare i poliziotti delle Volanti intervenuti in quella tragica circostanza, per sottolineare l’ottimo lavoro svolto. Nell’occasione, il questore ha ringraziato gli agenti delle Volanti che tutti i giorni sono impegnati in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, trovandosi spesso in situazioni pericolose, in cui mettono a repentaglio la propria incolumità.