Orti per i cittadini a San Procolo

Il Comune di Pieve comunica che ha preso il via il progetto "San Procolo: orti e comunità". Scopo dell’iniziativa è quello di assegnare ai cittadini interessati fazzoletti di terra da adibire ad orto. San Procolo è un piccolo fondo agricolo di circa due ettari in via Mascarino. Fu donato all’ospedale civile di Pieve perché potesse essere utile alla comunità, per passare poi nella disponibilità dell’Asl. Qualche anno fa l’Asl lo mise all’asta e fu acquistato da un privato cittadino. Infine grazie ad lungo procedimento e accordo, è diventato di proprietà dell’amministrazione comunale. Gli interessati possono rivolgersi al Comune di Pieve, in particolare allo sportello socio - scolastico.