Oye Cuomo va, Gerardo…

Gianni

Gennasi

CITTÀ 30

C’è chi non frena e resiste, contro ogni pronostico. Vedi i tassisti, che chiedono (e probabilmente otterranno) limiti di velocità più alti nella notte. Vedi il partito di Azione, piuttosto scettico. E vedi Lega e Confabitare, intenzionati a raccogliere le firme per un referendum consultivo. La lunga marcia.

SÌ, DORMIRE

Da maggio a luglio i sorvoli notturni sono crollati da 168 a 16: l’ordinanza dell’Enac ha già restituito un po’ di sonno ai residenti del Navile. Nanna dal cielo.

CLIMA ESTREMO

Nel caldo torrido le cicale invadono le aree verdi, dai Giardini Margherita in giù, in un fracasso indicibile. I maschi cantano a distesa per attirare le femmine. E non la friniscono mai.

IN BALLO

Sabato Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini si sono esibiti nella bolognesissima polka chinata a Chatham, nei pressi di New York, preceduti da un lungo e ammirato reportage sul sito del New York Times. Filuzzi forever.

DOZZA 1

Ottocento ospiti quando la capienza è di 500, temperature disumane, poca acqua fresca e scarafaggi in libertà, spettro scabbia e tubercolosi. "Intervenga il ministro di Giustizia", protestano gli avvocati bolognesi dopo una visita alla casa circondariale, seguiti ieri l’altro dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove ("in arrivo dieci agenti") e dal viceministro Bignami. Voltaire: "La civiltà di un Paese è data dalle condizioni delle sue carceri". Speriamo di no.

DOZZA 2

A un detenuto la famiglia ha spedito un pacco di salumi imbottiti di tre etti di hashish. A conferma che in via del Gomito la droga si taglia a fettine.