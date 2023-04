Pacco ’sospetto’, allarme bomba

Un allarme, per la presenza di uno strano pacchetto, è scattato in serata in via Santo Stefano, all’altezza della Cremeria. Erano circa le 20 quando più volanti della polizia, assieme agli artificieri dei carabinieri, sono intervenuti transennando il tratto di portico per mettere in sicurezza la zona. I pacchetto, una scatola di un iPhone, era appoggiato nel cestino di una bici. Gli artificieri hanno verificato che il pacchetto non contenesse esplosivo. Una volta accertato che non c’era alcun pericolo, l’allarme è rientrato e la strada è stata riaperta.