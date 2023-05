Palpeggiatore seriale a Casalecchio arrestato, molestava le donne nel parco Talon

Casalecchio di Reno (Bologna), 30 maggio 2023 - Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno in quanto indagato per aver commesso cinque episodi di violenza sessuale, avvenuti tra il 22 aprile e il 9 maggio scorso, nel parco Talon.

Le vittime, che si sono rivolte ai militari dell'Arma, in particolare, hanno denunciato vari episodi di palpeggiamenti, commessi dall'uomo anche in pieno giorno, lungo gli argini del fiume Reno nelle vicinanza del parco Talon. Dalle varie descrizioni fornite dalle donne e dalla foto scattata da una di queste con il proprio cellulare all’insaputa dell’indagato è stato possibile identificare il giovane. Su disposizione del Tribunale di Bologna, come richiesto dalla Procura, nei confronti del ventenne di origine romena è scattata l'ordinanza della misura cautelare agli arresti domiciliari.