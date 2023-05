’Pam ti porta al museo’: visite e laboratori gratuiti per i più piccoli

’Pam Panorama ti porta al museo’ è l’accordo tra il marchio della grande distribuzione (che ha appena aperto un nuovo supermercato in via di Corticella) e i Musei civici della città. Riservato ai possessori di ’Carta per te’, l’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini dai sei ai 12 anni che potranno usufruire gratuitamente di undici attività tra visite guidate alle collezioni permanenti e laboratori, in programma due domeniche al mese, dal 28 maggio al 10 dicembre. Il primo appuntamento, dal titolo ’Il mostro e l’eroe’ (domenica prossima alle 11), è a Palazzo D’Accursio, con un percorso dedicato alle figure della mitologia popolata da mostri orribili che vengono sconfitti dall’intelligenza degli eroi. Le storie di Teseo e del Minotauro, di Perseo e Medusa e della maga Circe e Ulisse verranno illustrate attraverse letture. E alla fine bambini e genitori dovranno creare una figura mostruosa.

Domenica 18 giugno, al Museo del Patrimonio Industriale, si parlerà dell’acqua come ’sostanza speciale’ e fonte di energia. E ancora, il 25 giugno, durante ’Desideri passeggeri. Realizza il tuo taccuino di viaggio’ al Museo civico del Risorgimento, i bambini potranno riflettere sul tema del viaggio, in occasione della mostra ’Arriva Vittorio Emanuele! Dai festeggiamenti del 1860 alle celebrazioni del 1888’. Così fino a dicembre, con una pausa a luglio e agosto, passando dal Mambo, al Museo civico medievale, al Museo Morandi o al Museo internazionale e biblioteca della musica.

Si tratta di un progetto di "welfare culturale – sottolinea la direttrice dei Musei civici, Eva Degl’Innocenti – affinché la cultura faccia parte della vita quotidiana fin da piccoli". Con queste attività "pensiamo alle nuove generazioni – aggiunge Dominga Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama – e crediamo che investire in queste iniziative ci permetta di rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale e museale che appartiene all’Italia e al mondo intero".

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti (massimo trenta partecipanti ad appuntamento), scrivendo a [email protected] Al momento della prenotazione è necessario indicare, oltre al numero dei partecipanti, nome e cognome del titolare della carta e numero della tessera. Per informazioni: www.museibologna.it. Regolamento completo su www.pampanorama.it.

a.a.