Papa Gregorio XIII e la Bologna del tempo in un ciclo di conferenze

Si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo Boncompagni, in occasione della chiusura delle celebrazioni del 450esimo della nascita di Papa Gregorio XIII, il convegno Papa Boncompagni e la proiezione universale della Chiesa. L’incontro, cui hanno partecipato Umberto Mazzone e Corrado Molteni, rientra in un ciclo di conferenze pensate per l’occasione. Il prossimo appuntamento, invece, si terrà il 19 maggio, alle 17, sul tema La Bologna dei Boncompagni (Società, economia, istituzioni) e vedrà fra i relatori Andrea Gardi dell’Università di Udine. In calendario anche, il 12 giugno alle 17,30, la conferenza della professoressa Roberta Serra (Museo del Louvre).