Partiti i lavori di riqualificazione della ciclabile che collega Baricella alla frazione di San Gabriele

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la riqualificazione della vecchia pista ciclabile che collega Baricella con la frazione di San Gabriele. Si tratta di un’infrastruttura viaria dedicata alla mobilità sostenibile, che ha ormai più di 20 anni di vita e da tempo richiedeva lavori di manutenzione straordinaria. I lavori sul tratto interessato di circa 1.300 metri, dalla stazione degli autobus fino alla casa di riposo Il Corniolo, dureranno circa due settimane e consistono nel riallineamento e nella riqualificazione dei cordoli e nella riasfaltatura del fondo stradale, oggi compromesso dai molteplici interventi di scavo realizzati negli anni. Ne ha parlato con soddisfazione il sindaco Omar Mattioli (nella foto): "Il costo per l’intervento, già finanziato in sede di approvazione di Bilancio, ma i cui lavori sono iniziati in ritardo in attesa del passaggio del Giro d’Italia, ammonta a circa 88mila euro. Le risorse provengono da un mutuo a interessi zero che l’amministrazione di Baricella ha acceso con il Credito Sportivo. Ma non è la sola ciclabile finanziata dall’amministrazione: ricordiamo anche la bike lane, finanziata da un bando regionale per 250mila euro, che collegherà la vecchia ciclabile con il centro di San Gabriele, e la ciclovia del Reno, la cui progettazione partirà a breve grazie al cofinanziamento della Città Metropolitana e della Regione per 1,1 milioni di euro".

z. p.