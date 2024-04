Partono gli incontri di Lectura Mundi

Inizia oggi il festival Lectura Mundi, organizzato da ScriptaBo, l’associazione di scrittrici e scrittori di Bologna e dintorni. I primi quattro appuntamenti sono in programma fino a sabato 6. Si parte stasera, alle 21, in Mediateca a San Lazzaro, con la scrittrice ucraina Olena Ponomareva, autrice di Lettere dal Donbass. Domani alle 18, il festival si sposta nell’aula di Emilbanca/Sala delle Colonne di via Mazzini 152 dove il neurologo Roberto D’Alessandro parlerà di Neurobiologia della lettura.