Passante e trasporto merci Ci sono soluzioni migliori

Mentre qui si grida a gran voce per lo sblocco del passante a 18 corsie dentro bologna, che favorirà sempre più il passaggio di tir per il trasporto merci, in Svizzera una start up sta sviluppando sistemi solari che saranno collocati tra i binari dei treni, che viaggeranno così ad emissione zero, permettendo sempre più l’abbandono del passaggio merci su gomma.

Cosa ancora non è chiaro ai nostri amministratori?

Giusy Mainardi