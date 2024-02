Passaporti rapidi a Bologna, il protocollo

L’estate è ancora lontana. Ma non troppo, quando si prova a organizzare una vacanza e il passaporto è scaduto. Perché ormai dalla fine della pandemia, prenotare l’appuntamento nelle questure per rinnovare il documento è diventato un’odissea, malgrado gli sforzi degli uffici di polizia per garantire il servizio. Così a Bologna, che pure si trova in condizioni nettamente migliori rispetto ad altre province, il questore Antonio Sbordone ha firmato, ieri mattina, un protocollo d’intesa con Massimo Caravita, presidente pro tempore della Associazione Imprese Viaggi e Turismo Fiavet Emilia-Romagna e Marche. Un accordo – valido per i cittadini che afferiscono come competenza alla questura bolognese – finalizzato a instaurare una collaborazione per agevolare le procedure di rilascio del passaporto, per far fronte alle esigenze dei clienti delle agenzie di viaggio. In sostanza, la segreteria di Fiavet verificherà la documentazione prodotta e l’effettiva urgenza del viaggiatore, che, dopo aver appurato l’impossibilità di una prenotazione ordinaria, potrà interfacciarsi direttamente con l’Ufficio passaporti via pec all’indirizzo dipps114.00n0@pecps.poliziadistato.it o al numero 051/6401812.

L’idea di stilare il protocollo nasce dalla necessità di fornire una soluzione alle notevoli criticità scaturite dall’incremento esponenziale della richiesta di passaporti dopo Covid e lockdown. E va, nello stesso tempo, nella direzione di mantenere vivo un settore come quello dei viaggi, attraverso la collaborazione delle agenzie di settore, che faranno da tramite tra il cliente e l’ufficio passaporti. "L’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto ci ha permesso già negli ultimi mesi di individuare e risolvere alcune criticità – ha spiegato Caravita –. Con la firma di questo protocollo d’intesa viene ulteriormente rafforzata la collaborazione con la Questura di Bologna per agevolare l’ottenimento del passaporto per i nostri viaggiatori". A Bologna, l’attesa per ottenere il passaporto, dal momento della presentazione della domanda con l’acquisizione delle impronte digitali, è di 18 giorni, ma la lista da smaltire è corposa.

n. t.