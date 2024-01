Patto con l’Alma Mater per congressi a Rimini

Italian Exhibition Group e Università di Bologna consolidano il loro rapporto per lo sviluppo di candidature per portare a Rimini e in Romagna congressi nazionali e internazionali. La società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza e l’Alma Mater siglano infatti una convenzione triennale che consente alla prima di entrare in contatto con futuri ambasciatori ed esprimere appieno il potenziale intellettuale presente sul territorio. E a Unibo di poter contare su un partner professionale per lo sviluppo di progetti di candidatura per lo svolgimento di congressi. La Eventand conference Division di Ieg si occuperà dello sviluppo di candidature in sinergia e a supporto di professori e ricercatori di Unibo interessati a portare sul territorio romagnolo e al Palacongressi di Rimini, i congressi e le conferenze nazionali e internazionali delle proprie associazioni di riferimento o comunque del loro ambito di ricerca. Su temi che vanno dallo studio del bid manual per la preparazione dell’offerta alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla gara, dalle relazioni con istituzioni, enti e stakeholders territoriali all’individuazione di pco e segreterie organizzative (foto, il rettore Giovanni Molari).