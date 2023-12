Paura per Patti Smith. Un malore cancella il live

Era uno dei concerti di punta della stagione del Duse, sold out da tempo. Ma quel live di Patti Smith non c’è mai stato, annullato dopo che l’artista ieri è stata colpita da un malore che le ha impedito di salire sul palco davanti ai suoi fan, in apprensione per la loro sacerdotessa del rock. La cantante, classe 1946, era già arrivata a Bologna e al momento del malessere si trovava in albergo: dopo le prime visite mediche, che hanno subito escluso l’esibizione live, è stata poi portata verso sera all’ospedale Maggiore per ulteriori accertamenti. "Patti è serena– fanno sapere dal suo management, che parla di una situazione stabile –. Si è trattato di uno sbalzo di pressione meravigliosamente curato dal primario Alessio Bertini di Medicina d’Urgenza".

Nel frattempo i primi fan che già si erano spostati verso via Cartolerie hanno iniziato ad arrivare davanti al teatro. "Con grandissimo dispiacere – ha annunciato il Duse un paio d’ore prima dello spettacolo – informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista. I biglietti acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti entro cinque giorni. Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro Duse possono richiedere il rimborso scrivendo una mail a biglietteria@teatroduse.it. Siamo rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione".

La cantautrice americana era arrivata a Bologna, città a lei cara, per la tappa del suo A Tour of Italian Days, che accompagna la pubblicazione del libro A Book of Days (Bompiani): un live speciale, dunque, per per riproporre in veste inedita i suoi brani iconici. Solo qualche sera fa la cantante si trovava a Milano per la prima della Scala, mentre l’ultima foto postata sui social risale a lunedì sera, in una Siena by night immortalata dopo una suggestiva esibizione in Duomo.

le. gam.