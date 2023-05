Pedinata e minacciata Allontanato l’ex marito

"Devi fare come dico io o finisce male". Un 57enne italiano, indagato per atti persecutori, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. I fatti sono avvenuti nelle ultime settimane ad Ozzano dell’Emilia. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti del 57enne italiano, un operaio, indagato per stalking nei confronti della ex moglie. Il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa è stato emesso, nella giornata di lunedì, dal Tribunale di Bologna su richiesta dalla Procura della Repubblica ed è stato ‘eseguito’ dai militari che hanno notificato al 57enne, che si trovava nella sua abitazione, la misura cautelare.

Questo provvedimento scaturisce a seguito di alcune indagini lampo riguardo al 57enne e ai suoi atteggiamenti persecutori messi in atto nei confronti della ex moglie. È stata proprio la donna, spaventata da un’escalation di comportamenti minacciosi, che si è presentata in caserma per denunciare il 57enne il 22 maggio scorso. La donna, notevolmente sotto choc, ha raccontato ai militari di come fosse stata stata costretta a cambiare tutte le sue abitudini di vita quotidiana, temendo per la propria incolumità. Il 57enne, infatti, sarebbe apparso del tutto incapace di accettare la fine della loro relazione e del loro matrimonio. La separazione, avvenuta all’incirca un anno fa, ha portato con sè una serie di atteggiamenti da parte del 57enne che sono peggiorati mano a mano che i mesi passavano. L’uomo, infatti, ha dapprima iniziato a tempestarla di decine di messaggi giornalieri che hanno, poi, assunto anche un contenuto minaccioso: "Devi fare come dico io o finisce male". Il 57enne, poi, non pago del clima di terrore creato alla persona offesa, ha iniziato a pedinare l’ex moglie nel tragitto che la donna compiva ogni giorno tra l’abitazione ed il posto di lavoro. Visto il reiterarsi di questi comportamenti da stalker la donna si è decisa a recarsi in caserma e a denunciare l’uomo. Questo, indagato per atti persecutori, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie.

Zoe Pederzini