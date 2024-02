Pesce e Navarrini. Torna il corso per futuri attori

Viene presentato oggi alle 15 al Cinema Lumiére CamERAc(ng - Essere attori nell’audiovisivo, il corso Gratuito di Alta Formazione in recitazione

cinematografica, alla sua seconda edizione. Saranno presenti i direttori e attori Stefano Pesce (foto) e Licia Navarrini. Il corso è co-

finanziato con risorse del Fondo sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna, dedicato a residenti o domiciliati in Emilia Romagna,

che hanno assolto l’obbligo di istruzione.

La presentazione di oggi sarà l’occasione per assistere alla proiezione del Reel Finale – Le variabili del tempo per mettere in evidenza il lavoro

svolto dagli allievi del Corso CamERAc. Per la Recitazione, tra i docenti sono previsti, oltre a Pesce e Navarrini, anche

Sonia Bergamasco ed Elio Germano; per la sceneggiatura, Marco Pettenello e Fabio Bonifacci; per la regia, Ambrogio Lo Giudice e Enza Negroni.