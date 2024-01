Piano sicurezza all’Unipol Arena: "È giusto potenziare i controlli"

"Ottimo l’impegno del Prefetto per garantire ordine e sicurezza in tutto il comparto commerciale che sta intorno all’Unipol Arena". Il vice presidente e referente della provincia bolognese di Confcommercio Ascom, Medardo Montaguti, saluta con soddisfazione la ‘strategia corale’ illustrata l’altra mattina in prefettura da Attilio Visconti per fronteggiare i disordini e le violenze che nell’ultimo anno si sono registrate negli spazi esterni ed interni della cittadella del commercio di Casalecchio.

"Ci sono negozi di nostri affiliati che come forma di precauzione si sono dotati di loro personale addetto alla sicurezza e questo mostra il livello di una preoccupazione che però non riguarda tanto l’interno del Gran Reno, ma soprattutto il contorno: le piazzette, la stazione, i dintorni dell’Unipol Arena e i punti di ritrovo e ristoro.

Questi spazi hanno un grande appeal per una certa generazione di giovani verso i quali, come si sta pensando ad esempio a Crespellano, si pensa ad azioni di educazione, a spazi di incontro in situazioni controllate", dice Montaguti che riprende in qualche modo gli impegni del sindaco di Casalecchio che ha annunciato azioni educative di strada oltre i controlli annunciati in particolare i fine settimana, dal comitato per l’ordine e la sicurezza. Controlli e presidi sui quali confidano gli esercenti, e in particolare i titolari dei locali più vicini alla stazione che è il vero terminal di approdo di minorenni provenienti da tutto l’hinterland tra Bologna e Modena.

"Arrivano ad ondate dal sabato pomeriggio alla domenica, occupano la piazzetta e le zone comuni con schiamazzi che sono anche espressione della loro esuberanza - dice il cameriere di un fast food, ormai abituato a gestire queste situazioni- è chiaro che se nel viale, alla stazione, nella piazzetta, si vedessero più pattuglie di forze dell’ordine sarebbero indotti a darsi una regolata".

Dello stesso parere Paolo Nanni, assessore alla sicurezza del Comune di Casalecchio, in prima linea con la polizia locale, nei servizi straordinari svolti la sera e nelle giornate festive. "Ho registrato un ottimo clima di collaborazione tra le forze dell’ordine, la Prefettura e i rappresentanti di Gran Reno, Unipol Arena, Ikea, Gruppo Cremonini e Leroy Merlin. Serve la collaborazione di tutti, ma è chiaro che quando in certi giorni si contano 60-70mila presenze è anche fisiologico che possano esserci problemi. Che spesso riguardano minorenni provenienti anche da fuori provincia con l’unico obiettivo di creare problemi".