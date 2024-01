Piazza Bracci, via le auto: "Modifiche poco chiare"

Entrate in vigore da due giorni le modifiche alla viabilità di San Lazzaro a seguito del nuovo stralcio dei lavori per il cantiere di piazza Bracci. Tante le novità alla circolazione e i divieti di sosta nella zona interessata, come annunciato dal Comune sul sito ufficiale e da vari volantini in giro per il paese, ma la polemica non tarda ad arrivare. "Comunicazioni poco chiare e caos" attacca il consigliere di opposizione FdI Alessandro Sangiorgi che critica la delibera che regolamenta le modifiche alla viabilità così sintetizzabili: circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via Roma compreso tra via Milano e via San Lazzaro per i residenti di via Roma e via San Lazzaro, taxi, veicoli a servizio di persone invalide e veicoli carico/scarico; circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via San Lazzaro compreso tra via Roma e l’area riservata ai taxi; vietata la sosta su entrambi i lati di via Roma eccetto posti auto a pettine ed aree riservate.

Il consigliere, infatti, ha dichiarato: "Ancora una volta assistiamo a comunicazioni poco chiare da parte dell’amministrazione in merito alla chiusura della piazza Bracci per i lavori di riqualificazione e ai relativi cambi di marcia di via Roma e divieti di sosta, cambi che hanno subito fatto sollevare polemiche e perplessità fra cittadini e commercianti. Non è chiaro, infatti, come verrà effettuato il controllo della circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via Roma compreso tra via Milano e via San Lazzaro per i veicoli dei residenti di via Roma e via San Lazzaro, Taxi, veicoli a servizio di persone invalide e veicoli carico/scarico. Allo stesso modo il divieto di sosta su entrambi i lati di via Roma eccetto posti auto a pettine ed aree riservate pone il solito interrogativo: dove parcheggeranno residenti e commercianti? Qualcuno ha poi pensato il caos che si potrebbe creare all’ingresso e all’uscita dalle scuole, quando via San Lazzaro è chiusa (dalle dalle ore 8 alle ore 8,45 e dalle ore 16,15 alle ore 17) oppure anche questo problema è stato sottovalutato?".

In conclusione, per il consigliere di Fratelli d’Italia: "Eravamo stati critici alla presentazione del progetto in pompa magna(ormai oltre un anno e mezzo fa) poiché non era stato possibile nemmeno assistere ad un briciolo di partecipazione. Continuiamo ad essere critici visti questi continui provvedimenti attorno alla piazza stessa, che continuano a mettere in difficoltà chi vive per davvero la città".

Zoe Pederzini