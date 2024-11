Piazza XX Settembre, denunce e sequestri

Tre denunce, hashish e armi sequestrate. È il bilancio di un’altra settimana di maxi controlli, in zona di piazza XX Settembre, messi in atto dalla Questura. In particolare, l’altro pomeriggio, sono stati impiegati quattro equipaggi del Reparto prevenzione crimine, un’unità cinofila e dieci agenti del Reparto mobile, coordinati da un funzionario delle Volanti. Intorno alle 19, nei pressi dell’Autostazione, l’agente a quattro zampe ha fiutato tre frammenti di hashish, dal peso di circa 61 grammi, nascosti all’interno di pacchetti di sigarette lasciati sotto a un cespuglio, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.

Successivamente gli agenti, in Galleria II Agosto, hanno perquisito un ventiquattrenne tunisino, trovato con 11 grammi di hashish: il ragazzo è stato denunciato per spaccio. Un equipaggio del Rpc, poi, nei pressi di via Gramsci ha controllato un trentunenne: aveva con sé 68 grammi di marijuana, motivo per cui anche lui è stato denunciato per spaccio. Nel corso dell’attività, giovedì, sono state identificate 60 persone.

Mercoledì, invece, i carabinieri in servizio assieme alla Questura per i medesimi controlli, hanno trovato all’interno di un cestino in piazza XX Settembre un machete, che è stato sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti. Infine, nella serata di martedì, gli agenti del Reparto Mobile hanno denunciato sempre per spaccio un marocchino di 20 anni (con precedenti) perché è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish.