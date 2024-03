Piccinini (M5s):: "La Regione si opponga all’ampliamento della discarica"

"La Regione si opponga all’ampliamento della discarica di Baricella": lo chiede in un’interrogazione da Silvia Piccinini (M5s), che invita la giunta regionale "a tener fede agli impegni pubblicamente presi nel 2019". Silvia Piccinini rimarca come la proroga triennale della procedura di Via concessa dalla Regione sia ampiamente scaduta e per questo chiede se l’esecutivo regionale intenda opporsi a ogni possibile ampliamento della discarica di Baricella oppure concedere una nuova proroga per la realizzazione del progetto di Herambiente.