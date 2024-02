Piccoli chef crescono a scuola imparando a mangiare bene

Si è appena concluso il secondo dei tre progetti di educazione alimentare che coinvolgono le scuole del Comune di Marzabotto per un totale di 277 bambini, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle corrette abitudini alimentari e promuovere uno stile di vita più sostenibile fin dall’infanzia. La serie di iniziative nasce da una lunga e virtuosa collaborazione tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Il primo progetto si è svolto il 16 febbraio e ha coinvolto i 50 bambini dell’asilo nido Paselli nel laboratorio di educazione alimentare ’Mani in pasta’. I bimbi si sono cimentati nella preparazione di panini, impastando farina e lievito sotto la supervisione del personale Sodexo. Obiettivo dell’attività quello di mostrare ai piccoli chef come dalla manipolazione della materia prima si arrivi al prodotto finale. Prima di iniziare a impastare, le educatrici hanno fornito grembiulini e cappellini ai partecipanti, un piccolo gesto per insegnare loro l’importanza dell’igiene in cucina. La seconda attività ha avuto luogo il 19 febbraio e ha interessato le classi prime della Scuola Primaria Bambini del ’44 I.C. di Marzabotto. I bimbi hanno partecipato a un’esperienza sensoriale ispirata alla celebre fiaba ’Jack e il fagiolo magico’ di Richard Walker, in un percorso all’insegna della scoperta dei legumi, dell’importanza del loro consumo e della loro varietà nutrizionale. Dal 20 al 23 febbraio le classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria Bambini del ’44 I.C. hanno infine partecipato all’iniziativa ’Cuochi senza fuochi’, cimentandosi nella preparazione di merende semplici e nutrienti a base di frutta che possono essere riproposte a casa. L’attività ha lo scopo di sottolineare l’importanza del consumo di 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. "Siamo molto felici di questa proposta di Sodexo, che ha saputo fare educazione alimentare in modo divertente e coinvolgente, avvicinando i bambini anche a temi come l’igiene nell’ambiente in cui si cucina e alla scoperta attraverso la fiaba e il gioco di alimenti che fanno bene alla salute, creando anche consapevolezza su quanto sia necessario e benefico consumare cibi sani", dichiara Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto.