Pichierri saluta Bologna. Il poliziotto va in Toscana

Dopo tredici anni trascorsi alla Questura di Bologna, il dirigente delle Volanti Fabio Pichierri, dal prossimo 3 aprile, andrà a ricoprire un nuovo incarico: sarà alla guida del commissariato di Montecatini Terme, in Toscana. Il dottor Pichierri, arrivato in città nel marzo 2011, ha diretto prima l’ufficio Tecnico Logistico Provinciale e l’ufficio Personale della Questura, per approdare, nel luglio del 2020, alla guida dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ossia l’ufficio Volanti. Nel corso di questi anni trascorsi a Bologna, Pichierri è stato impiegato nei più delicati servizi di ordine pubblico disposti in occasione di manifestazioni politiche, cortei, sgomberi nonché nelle manifestazioni sportive. Tanti i risultati ottenuti anche sul fronte dei servizi di controllo del territorio, dalla lotta allo spaccio a quella alla microcriminalità, con un impegno su strada teso alla prevenzione dei reati nelle zone più problematiche della città, con un occhio attento all’organizzazione del lavoro dei ragazzi del suo ufficio.

