Pigiama party al cinema con lo Zecchino

Un pomeriggio speciale per le famiglie quello che domani alle 15 accende il Pop Up Cinema Medica 4K, pronto ad accogliere bambini in piagiama per il film evento Pigiama party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’oro, diretto da Francesco Di Giorgio, con soggetto e sceneggiatura di Tommaso Di Giulio e Angela Senatore (produzione Nexo Digital in collaborazione con Antoniano e Sony Music Italy). Per l’occasione, saranno presenti per un saluto a tutti i piccoli spettatori la protagonista Carolina Benvenga, l’anisello (sì, si chiama proprio così) Nunù, il panda con le ali Macchia e una rappresentanza dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e i bambini della Scuola Kinder Bologna - International School, interpreti del film.

I piccoli spettatori sono invitati a venire al cinema con il proprio pigiama preferito per l’evento che sarà scandito dalle canzoni più famose dello Zecchino d’Oro e da tantissime risate, proprio mentre il film si prepara ad arrivare in tutte le sale italiane domani e domenica e nel weekend successivo del 10 e 11 febbraio. Fra i protagonisti della festa c’è Carolina Benvenga, attrice e volto della Tv dei Ragazzi che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno del web con oltre 1 miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

"È vicino Carnevale – spiega – e possiamo festeggiare tutti insieme al cinema in un modo diverso: vestiti in pigiama, a proprio agio in compagnia dei propri genitori. Si tratta di un’esperienza molto divertente e completa per i bimbi, soprattutto per quelli che vengono per la prima volta al cinema. L’idea di un pigiama party al cinema è venuto allo Zecchino D’Oro ed io ne ho preso parte molto volentieri". "Non è la mia prima volta che compaio sul grande schermo e devo dire che è sempre una grande gioia, soprattutto quando si tratta di contenuti per bambini".

A completare la festa del pomeriggio ci saranno anche le canzoni più iconiche dello Zecchino d’oro, Nunù, l’anisello più speciale che ci sia, e altri piccoli amici pronti a ballare e cantare fra baby dance sulle note de Il Caffè della Peppina, Il Coccodrillo come fa?, Mister Spazzolino, il Gatto Puzzolone e tanti altri brani memorabili. Fino a quando un invisibile panda alato creerà scompiglio con scherzi e marachelle di ogni tipo.