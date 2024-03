Più sole che neve. Inverno terminato sulle piste del Corno

È ufficiale, la stagione invernale del Corno alle Scale è terminata. È la direzione della stazione sciistica a darne notizia sui propri canali social: "Cari amici, purtroppo la stagione invernale al Corno alle Scale si conclude qui.

Non è stato in inverno facile e ringraziamo tutti gli sciatori e i turisti che ci sono venuti a trovare.

Arrivederci al prossimo inverno". Le alte temperature di questi giorni non hanno permesso di prolungare l’apertura delle piste fino a Pasqua, per concludere in bellezza una stagione molto complicata a causa del meteo avverso.