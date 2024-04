"Più voce ai Gd. Festa dell’Unità, ci saremo"

"Vogliamo entrare nelle sedi del partito, contaminare la classe dirigente del Pd".

La riscossa dei Giovani democratici bolognesi parte da Pasquale – Paky – Tiani, 27 anni, laureato in Scienze Politiche e consigliere del quartiere Santo Stefano, eletto segretario con quasi il 70% dei voti.

Qual è il suo primo obiettivo?

"Dare più voce agli under 30 dem. I giovani del partito devono fare rete. Coordinarsi di più tra amministratori. Vogliamo sentirci protagonisti, dalle campagne elettorali all’elaborazione politica sui temi e le idee".

Lei era portavoce della mozione Bonaccini. E ha battuto Italo Pomes, candidato dell’area Schlein...

"La mia era una mozione plurale che andava oltre gli schieramenti dell’ultimo congresso nazionale. Abbiamo riunito giovani tra i 16 e i 30 anni, che hanno sostenuto candidati segretari diversi. Il titolo della nostra mozione ’Senza paura’ è il programma: affrontare le sfide di domani, come ambiente, mobilità, diritto alla cittadinanza".

Negli anni scorsi non sono mancate le tensioni tra il Gd e il partito. Tornerete alla Festa dell’Unità con il vostro stand?

"Vogliamo aprire una nuova fase. L’ultimo congresso, purché non unitario, è stato rigenerativo. E avremo il nostro stand alla festa dell’Unità".

Europee, amministrative

e Regionali. Quale ruolo avranno i Gd?

"Daremo una mano al Pd da questo weekend per le Comunali, sostenendo anche e soprattutto i giovani candidati. Sosterremo la lista Pd alle Europee con iniziative sui temi comunitari. Sulle Regionali saremo in prima linea. Non solo sui temi giovanili: daremo il nostro contributo critico su tutto, non abbiamo paura di guardare avanti".

