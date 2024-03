Pizzarotti conteso tra Iv e Azione

L’essenziale è invisibile agli occhi, diceva il Piccolo Principe. E, stando alle ultime dichiarazione di Federico Pizzarotti, è chiaro che le acque nei resti di quello che fu il Terzo Polo sono agitate. Tant’è che l’ex sindaco di Parma, ex grillino oggi presidente di +Europa, rischia di essere il candidato conteso tra Italia Viva e Azione. Per l’ex primo cittadino, infatti, ci sarebbe un posto nella circoscrizione Nord-Est nella lista unitaria tra renziani, +Europa, Libdem, Radicali, Psi e Volt. Peccato che Pizzarotti faccia sapere – con una nota – che "la proposta di una lista unitaria non è stata discussa in direzione" ricordando che "una parte del partito ha portato avanti un dialogo esclusivo con Iv e Matteo Renzi, mentre altri dirigenti prediligono una lista elettorale con Azione, in coerenza con la comune appartenenza al gruppo europeo Alde".

Morale: "Se non si giungerà a una decisione comune negli organi – fa sapere Pizzarotti – riterremo legittima la presenza di esponenti di +Europa in diverse liste elettorali". Da queste parole, i calendiani sono già pronti, quindi, a ’scippare’ Pizzarotti agli ex alleati. Si vedrà. Intanto tra i nomi di Iv, come sottolinea Rosalino Bove, responsabile organizzativo del partito in Emilia-Romagna, si fa strada quello del consigliere di Iv Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura.

Dalle parti di Azione, invece, si danno per certe le candidature di Carlo Pasqualetto (segretario di Azione Veneto) e Mario Raffaelli (segretario del Trentino ed esperto di cooperazione internazionale), mentre resta un punto interrogativo su Carlo Calenda.

Il numero uno di Azione ha fatto sapere che si candiderà alle Europee solo se tutti gli altri leader di partito correrrano. Chiaro che se decidesse di scendere in campo, lo farebbe nel Nord-Est, circoscrizione che già guidò (da dem) nel 2019.

ros. carb.