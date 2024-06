Polizia, l’allarme del sindacato: "Organico e strutture, così non va"

Mancanza di personale, e non solo, al commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto. Lo denuncia Amedeo Landino, segretario provinciale Siulp Bologna. "Il piano dei potenziamenti organici pubblicato dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la provincia di Bologna – spiega il sindacalista – prevede tre agenti assegnati, numero assolutamente insufficiente a colmare la carenza organica di questo importante presidio di polizia. Solo quest’anno si registrano tre pensionamenti e ad oggi almeno quattro colleghi hanno chiesto di cambiare sede di lavoro; quindi il saldo sarà ancora una volta negativo".

A parere di Landino ciò dimostra che il commissariato di San Giovanni in Persiceto è sempre meno ambito a partire dal fatto che non dispone di alloggi di servizio e per la mancanza di una politica abitativa completamente assente. Qualche tempo fa, infatti, la prefettura di Bologna, su impulso del Siulp, aveva chiesto a tutti i Comuni dell’area metropolitana la disponibilità di alloggi di servizio o a canone calmierato da adibire a poliziotti, senza alcun riscontro su San Giovanni. Ad aggravare poi la situazione c’è la struttura del commissariato: ha un enorme potenziale in termini di metri quadrati, ma diversi ambienti sarebbero in stato di abbandono e alcuni luoghi di lavoro inaccessibili.

"Se poi prendiamo in esame i veicoli necessari ad assicurare il controllo del territorio - aggiunge il segretario del Siulp - il quadro è mortificante. Una sola autovettura, che ovviamente non è abbastanza per fronteggiare le esigenze che si presentano ed una moto in riparazione da più di un anno. E della quale non si hanno notizie a riguardo".

Pier Luigi Trombetta