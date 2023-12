Polizia locale, cambio al vertice. Federico Alessio comandante

Federico Alessio è il nuovo comandante della Polizia locale di Valsamoggia. Avvicendamento nel segno della continuità per il corpo di polizia che due mesi fa ha visto il saluto di Monica Righi, in mobilità verso la Regione, così sostituita dal suo vice comandante Alessio: 38 anni, in Polizia Locale dal 2009 e in Valsamoggia da inizio 2019, dove ha iniziato col grado di ispettore. Sarà lui, ora, a prendere in mano le redini della squadra.

"Come nuovo Comandante della Polizia Locale di Valsamoggia è stato scelto un profilo con alle spalle anni di esperienza anche di Protezione Civile. Federico Alessio è con noi da diverso tempo, negli ultimi anni come vice e conosce già molto bene il territorio e le sue esigenze", commenta soddisfatto il sindaco Ruscigno. Mentre il neo comandante ringrazia "per la fiducia che mi è stata accordata. Sono orgoglioso del nuovo importante incarico a cui dedicherò passione, serietà e impegno rimanendo vicino alla cittadinanza. È una sfida che raccolgo con determinazione ed entusiasmo con l’obiettivo di portare avanti l’ottimo lavoro svolto finora dalla comandante Righi". Il corpo di Polizia locale di Valsamoggia si è affermato nel tempo come un punto di riferimento anche per le attività di protezione civile che ha visto, pochi giorni fa, anche il rinnovo triennale delle convenzioni con le associazioni di volontariato che collaborano col Comune in questo settore.

g. m.